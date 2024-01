Bella Campos 'aprova' foto de Carrão e fãs pedem casal: 'Eu shippo'

Bella Campos deixou um comentário na foto de um passeio de barco postada por Humberto Carrão. A atriz escreveu um simples "sim" no post do ator, que aparece sem camisa no clique.

O sinal de "aprovação" de Bella já foi suficiente para que seguidores manifestassem a torcida por um possível casal.

"Nossa, amiga. Vai com tudo", incentivou uma. "Eu shippo", aprovou outra. "Muito sim pra vocês", afirmou uma terceira.

Bella está solteira desde agosto, quando terminou o namoro com MC Cabelinho. Já Carrão não assume um relacionamento desde julho de 2022, quando acabou o casamento de dez anos com Chandelly Braz.