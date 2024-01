Por que bebês nórdicos dormem no frio e em caixas de papelão

Já imaginou colocar um bebê para dormir em uma caixa de papelão? Ou então deixá-lo tirar uma soneca ao ar livre, em temperaturas abaixo de zero? Esses hábitos são comuns nos países nórdicos. Entenda em dois pontos.

1. Caixa de papelão representa começo de vida igualitário

Na Finlândia, grávidas recebem kit com itens de vestuário, artigos de higiene, roupas de cama e de banho e um pequeno colchão para o bebê. O colchão pode ser colocado dentro da própria caixa, transformando-a em uma espécie de berço.

O kit começou a ser distribuído em 1938, quando a Finlândia não era um país rico, e a taxa de mortalidade infantil era alta. Inicialmente, o foco era as mães de baixa renda, mas, a partir de 1949, todas as gestantes passaram a ter direito, desde que façam o pré-natal.

O kit permitiu que todos os bebês tivessem um início de vida com itens básicos, independentemente da renda.

Ao longo dos anos, ele foi sendo adaptado à vida moderna. Nos anos 1970, quando as mulheres foram mais para o mercado de trabalho, as roupas de bebê coloridas com tecido mais fácil de lavar substituíram as brancas.

Questões ambientais e novas diretrizes médicas também são levadas em conta. Fraldas descartáveis foram substituídas pelas de pano. Mamadeiras e chupetas foram retiradas do kit para estimular a amamentação.

Como as roupas são substituídas todos os anos, é possível identificar quais bebês nasceram na mesma época. Atualmente, com o aumento do poder aquisitivo da população, muitas famílias usam a caixa como uma segunda cama.

2. Bebês dormem no frio, mas protegidas

Muitos pais da Finlândia e de outros países nórdicos têm o hábito de deixar seus filhos cochilando ao ar livre.

As crianças ficam a temperaturas que podem estar abaixo de zero, mas sempre agasalhadas e protegidas.

A cultura local acredita que o contato com o ar frio faz bem para a saúde das crianças. Os bebês ficariam menos suscetíveis a gripes e outras doenças de inverno.

