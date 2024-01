Top 10: quais foram as atrizes pornôs mais buscadas no Brasil em 2023

Elisângela Santos, conhecida artisticamente como Elisa Sanches, 42, ficou com o posto de atriz pornô mais buscada no Brasil em 2023.

Com 1.082 vídeos no Xvideos, a carioca soma mais de 586 mil assinantes e ostenta a marca de 2.296.832.010 visualizações — e o número vai crescendo a cada segundo.

O Xvideos, indicado com um dos maiores sites pornôs, é o atual termômetro para elencar quem são os nomes que são sucesso no Brasil e no mundo por estarem entre os 10 sites mais visitados - perdendo para Youtube, Google, Facebook, entre outros.

Além de Elisa Sanches, nomes como Aline Novak, Pamela Santos, Emme White aparecem no topo das buscas por usuários entre as mais de 43 mil atrizes divididas entre as categorias ponstars, cam-girls, atrizes e "performers" amadoras.

Confira o ranking das atrizes mais buscadas no Brasil em 2023:

1- Elisa Sanches

2- Emme White

3- Mih Ninfetinha

4- Agatha Ludovino

5- Pamela Santos

6- Polly Petrova

7- Victoria Dias

Atriz pornô Victoria Dias Imagem: Reprodução/Instagram

8- Andrea Latina

Atriz pornô Andrea Latina Imagem: Divulgação/Redtube

9- Aline Novak

10- Karen Oliver