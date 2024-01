Após trair Antônio e levar surra, Ramiro morre em 'Terra e Paixão'?

Após tirar Aline (Barbara Reis) do cativeiro no último sábado (30), Ramiro (Amaury Lorenzo) enfrentará Antônio (Tony Ramos) na estrada durante fuga. Em cenas que irão ao ar hoje (1), o fazendeiro não poupará o capanga e mandará outros peões espancá-lo.

Durante o embate, Ramiro ameaçará atirar em Antônio para concluir a missão de salvar Aline e levá-la até a delegacia, onde combinou de encontrar Kelvin (Diego Martins), mas sofrerá uma crise de ansiedade. Sem forças, deixará Aline ser levada de volta ao cativeiro pelo patrão malvado.

Capturado, Ramiro será tratado como um traidor e ficará entre a vida e a morte, sendo abandonado na beira da estrada após apanhar bastante. Kelvin, ao encontrá-lo jogado na rua, suplicará para que o amor não morra. "Não pode ser! Ramiro, acorda. Acorda, Ramiro. Não me deixa, por favor. A gente tem que viver o nosso amor... A gente tem que casar, formar a nossa família"

E Ramiro não vai morrer. Pelo contrário, ele será levado ao hospital da fictícia Nova Primavera e contará ao delegado Marino (Leandro Lima) onde fica o cativeiro de Aline. Em cena prevista para ir ao ar na próxima quinta-feira (4), a filha Jussara (Tati Tiburcio) e freira Teresinha serão resgatadas definitivamente pela polícia.

Ramiro ainda será decisivo para a queda de Antônio La Selva, contando os crimes do patrão. Ainda internado, ele receberá a visita de Aline e ela suplicará para que o ex-capanga entregue os podres do Rei da Soja.

Em cenas previstas para quarta-feira, Aline surpreenderá com visita a Ramiro em hospital "Como um dia eu ia imaginar que o homem que matou meu marido, que tentou me matar, que me agrediu e perseguiu tanto, que esse mesmo homem quase daria a vida pra me salvar?"

Aos prantos, Ramiro pedirá perdão e dirá estar arrependido. "Eu tô muito arrependido... Inté entendo se ocê não me perdoar, mas nunca mais vou fazer maldade com ninguém. Eu queria voltar no tempo e desfazer tudo o que eu fiz de errado."

Aline, então, pedirá para que Ramiro fale toda a verdade. "O tempo não pode voltar, mas agora você salvou a minha vida e dos meus filhos, além de salvar a vida da Teresinha... E daqui pra frente, você pode fazer muita coisa boa. Você pode ajudar a fazer seu ex-patrão pagar por todos os crimes que ele cometeu. Pra ele nunca mais sair da prisão, nem fazer mais mal a ninguém. Te agradeço muito o que você fez por mim. Mas peço pra você ter coragem e ir até o fim, contar tudo o que sabe", pedirá Aline.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.