Após marcar jantar, Mário dá cano em Lara mais uma vez em 'Elas por Elas'

Nos próximos capítulos da novela "Elas por Elas" (Globo) Mário Fofoca (Lázaro Ramos) marca jantar com Lara (Deborah Secco) mas dá um novo cano na advogada.

Tudo começa quando o detetive confessa a Edu (Luís Navarro) que não para de pensar na mãe de Yeda (Castorine). Com a ajuda do amigo, Mário descobre que está apaixonado por Lara.

Para confessar seu amor, Fofoca marca um jantar romântico com a amada. Ela fica muito animada, pois também ama o irmão de Taís (Késia).

Porém, mais uma vez, Mário deixa Lara triste. Ele não aparece no jantar, isso porque Raquel (Mariah da Penha) se sente mal bem no horário marcado.

O amigo de Edu leva a mãe até o hospital e deixa a viúva de Átila (Sergio Guizé) esperando. Mas, ao ficar sabendo do que realmente aconteceu, Lara entende os motivos de Mário.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.