Rosamaria Murtinho 'zera' trend: 'Indo para 2024 com mesma pessoa de 1959'

De Splash, no Rio

A atriz Rosamaria Murtinho, 91, "zerou" uma das trends mais virais dessa virada de ano ao publicar foto ao lado do marido, Mauro Mendonça.

O que aconteceu

A veterana atendeu ao desafio que consiste em cada pessoa publicar uma foto ao lado do seu amor e relembrar o ano em que começaram a namorar. Os dois estão juntos há mais de 60 anos.

Indo para 2024 com a mesma pessoa de 1959.

Rosamaria Murtinho.

Nos comentários, fãs e famosos ficaram surpresos e elogiaram o casal — que é um dos mais longevos do mundo da TV. "Viva meu casal do coração", escreveu o ator Carlos Vereza. "Zerou a trend", disse uma fã. "Meu pai, eu não tô aguentando 12 anos com o meu marido, já tô pedindo arrego", publicou outra junto de emojis de risos.