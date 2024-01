Ana Maria Braga posa de biquíni para comemorar a chegada do novo ano

Ana Maria Braga, 74, comemorou a virada do ano ao posar na piscina de sua fazenda, no Interior de São Paulo.

O que aconteceu

A apresentadora do Mais Você compartilhou um vídeo em que aparece de biquíni e agradece a chegada do novo ano. "Oi! Ano Novo, o Sol está lindo por aqui. É dia de renovar as esperanças e as energias. Nada como uma boa água, fria, pelo menos por aqui".

Ana Maria continuou falando da superstição enquanto se refrescava na água. "É bom. Faça isso hoje, onde você estiver".

Nos stories do Instagram, ela mostrou alguns momentos ao lado da família. A apresentadora apareceu jogando ping pong com um dos netos.