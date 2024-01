Ana Hickmann sorri ao posar ao lado da irmã em piscina de resort

De Splash, no Rio

Ana Hickmann, 42, curtiu o primeiro dia do ano em uma piscina de um resort com a família.

O que aconteceu

A apresentadora publicou uma foto ao lado da irmã, Fernanda, na qual aparece sorrindo. Apresentadora viajou com a família a um resort de Atibaia (SP), para aproveitar o Réveillon.

Na publicação, a apresentadora recebeu elogios dos seguidores — alguns lembraram da recente separação de Alexandre Correa. "Tá linda, Ana! Nunca mais deixe ninguém dizer o contrário", publicou uma seguidora. "Sem o Alexandre, até seu sorriso ficou mais bonito. Pronto, falei. Sou sincera", escreveu outra.

Resort de luxo

Segundo o site do hotel, os preços por dia na alta temporada variam entre R$ 2,5 mil e R$ 3,9 mil. O local conta com restaurantes, parque aquático indoor e trilhas ecológicas.

Nas redes sociais, Ana contou que ela e o filho são embaixadores do resort. Em imagens publicadas nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou o filho se divertindo com miniaturas de carros.

Dívidas

Nas últimas semanas, os nomes de Ana e do ex-marido voltaram aos holofotes devido às dívidas acumuladas pelo ex-casal. Os débitos com bancos, condomínio e tributos podem ultrapassar a casa dos R$ 9 milhões — desconsiderando acordos ou parcelamentos.

A apresentadora alega que o empresário teria tentado esconder a situação. "Ele tentou esconder de tudo quanto é jeito. E fez com que todo mundo escondesse aquilo que a imprensa estava falando. Foi de um banco, na sequência vieram outros", contou em entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar denúncias apresentadas por Ana contra o ex-marido. Uma perícia contratada pela apresentadora teria identificado indícios de que o empresário seria o responsável por operar uma associação criminosa e um esquema de pirâmide.

O advogado Enio Martins Murad, que é o responsável pela defesa do empresário, nega qualquer desvio financeiro. "Alexandre Bello Correa não desviou R$ 200 milhões, nem R$ 20 milhões. Não desviou nenhum centavo sequer das empresas do casal", disse, em contato com Splash.