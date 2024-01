'Tive que ter coragem', reflete Larissa Manoela sobre 2023

Larissa Manoela, 23, publicou, em sua conta no Instagram, um texto refletindo sobre 2023.

O que aconteceu

Ela começa dizendo que teve que ser corajosa. "2023! Que ano! Tive que ter coragem, resiliência, paciência, sabedoria, força e muita fé", iniciou.

A famosa também agradeceu a Deus. "Encerro esse ciclo e vejo tudo de transformador e desafiador que enfrentei e suportei. Sou grata a Deus por não me desamparar e ter me permitido evoluir e amadurecer durante o processo. Pois Ele não dá um fardo maior do que conseguimos carregar. Então que sejamos sempre gratos pela vida. Pela capacidade de evoluirmos e sermos melhor a cada dia. Por irmos em busca de nossos sonhos, objetivos, desejos e por podermos transformá-los em realidade. Por estamos aqui e agora, exatamente onde, como e com quem deveríamos estar!", diz.

Por fim, Larissa conta que ama a pessoa que se tornou em 2023. "Meu desejo é que o novo traga excelentes frutos, muita luz, esperança, prosperidade, amor, paz e chuva de bençãos. Obrigada 2023! Você me transformou e eu amo minha versão depois de ti", finaliza.

Ano marcado por polêmicas

O ano que se encerra foi movimentado para a atriz, que se afastou dos pais, se casou com André Luiz Frambach e protagonizou o filme "Tá Escrito".