Por que o suéter de Freddy Krueger é vermelho e verde? Ciência explica

10. Fruto de estupro coletivo, o grande personagem de "A Hora do Pesadelo" (1984) atormenta a cidade de Springwood, matando crianças e adolescentes. O vilão Freddy Krueger morreu em um incêndio e ficou com a aparência assustadora: ganhou navalhas nas mãos e cicatrizes pelo corpo. Uma curiosidade: o longa "A Hora do Pesadelo" foi gravado em apenas 32 dias.

Imagem: Reprodução/UOL Cinema