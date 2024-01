Show no Café de La Musique é interrompido após palco pegar fogo; veja vídeo

Um show realizado neste sábado (30) no Café de La Musique em Maceió, no bairro da Pescaria, precisou ser interrompido após o início de um incêndio no palco.

O que aconteceu

De acordo com relatos nas redes sociais, o incêndio começou após a realização de um show pirotécnico durante o show do DJ Kvsh. Fogos de artifício foram lançados e atingiram a estrutura do palco, que era feita de palha.

O incêndio teria começado por volta das 23h e foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros informou que mandou quatro viaturas e 17 militares ao local para apagar o fogo, mas o incêndio já havia sido controlado pelas equipes locais. A corporação também informou que irá conceder entrevista após colher mais informações.

Em nota oficial, o Café de La Musique Maceió lamentou o ocorrido e registrou que houve apenas danos materiais. Após publicar nota de esclarecimento, o Café de la Musique fechou suas redes sociais para comentários de internautas, que criticavam a segurança do evento considerado caro e de luxo para os padrões locais.

Devido ao incêndio, todas as apresentações do evento foram canceladas. O show da dupla Hugo e Guilherme, que estava programado para ocorrer na sequência do DJ Kvsh, não aconteceu.

Confira a nota oficial na íntegra

"O Café de La Musique Maceió vem, por meio da presente, informar que hoje, 30/12/2023, durante o 3º e último dia da Semana de Réveillon 2024, ocorreu um incidente no palco principal que veio a danificar parte da estrutura.

Ressaltamos que nossa equipe agiu prontamente para evitar danos significativos, havendo apenas danos materiais.

Lamentavelmente, devido ao ocorrido, tornou-se inviável a continuidade do evento.

A prioridade foi a segurança de todos os nossos clientes, equipe e colaboradores.

Agradecemos a compreensão e apoio neste momento delicado."