Selena Gomez surge com namorado Benny Blanco em foto romântica

Selena Gomez, 31, exibiu neste domingo (31) uma foto ao lado de seu novo namorado, Benny Blanco, em clima romântico.

Na foto publicada no Stories do Instagram, a cantora aparece ao lado do namorado em uma praia. A localização exata do casal não foi divulgada.

De acordo com a revista People, Selena e Blanco estão juntos há seis meses. A cantora, no entanto, revelou o namoro com o produtor e compositor apenas no início de dezembro.

A atriz da série "Only Murders in the Building" tem feito poucas aparições públicas ao lado do affair. Desde a confirmação do namoro, o casal aparece junto apenas em fotos nas redes sociais.

Após revelar o namoro, a artista saiu em defesa de Blanco após alguns seguidores questionarem a relação. "Ele é absolutamente tudo em meu coração. Ele foi a melhor coisa que já aconteceu comigo e me trata melhor do que qualquer humano neste planeta", disse.