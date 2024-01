Sabrina Sato usa biquíni de R$ 3 mil em férias na Bahia

Sabrina Sato, 42, chamou atenção com um dos looks escolhidos para as férias na Bahia.

O que aconteceu

Apresentadora escolheu um biquíni da marca Andreadamo, de pouco mais de R$ 3 mil. A peça tem sutiã em formato de figueira, que cobre apenas as aréolas dos seios.

Sabrina fez um book de fotos no banheiro, no quarto e na areia. Ela ganhou elogios de famosas como Ivete Sangalo, Adriane Galisteu e Paolla Oliveira.