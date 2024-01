Richard Romanus, ator de 'Família Soprano', morre aos 80 anos

O ator norte-americano Richard Romanus, conhecido por seus trabalhos na série "Família Soprano" e no filme "Caminhos Perigosos", morreu aos 80 anos.

O que aconteceu

Romanus estava internado em um hospital privado em Vólos, na Grécia. A causa da morte não foi divulgada.

O ator estava na companhia do filho Robert Romanus, que confirmou a morte do pai à imprensa. Ele morreu em 23 de dezembro, mas a notícia só veio a público neste sábado (30).

Ele é mais conhecido por interpretar Richard La Penna em três episódios de "Família Soprano", sucesso da HBO nos anos 2000. O ator também deu vida a Michael Longo no filme "Caminhos Perigosos", dirigido por Martin Scorsese.

Seu último trabalho como ator foi no longa "O Jovem Corcel Negro", de 2003. Em seu currículo, Romanus também conta com atuações nas séries que fizeram sucesso na década de 1970, como "Missão: Impossível", "As Panteras" e "Havaí Cinco-O".

Além do filho Robert, Romanus deixa a esposa Anthea Sylbert, com a qual estava casado desde 1985. Ela também atuava no mercado cinematográfico e é figurinista indicada ao Oscar por "Chinatown".

O ator também foi casado com atriz Tina Romanus, mãe de seu único filho. Eles ficaram juntos de 1967 a 1975.