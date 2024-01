Repórter da Record é atropelada por vendedor ambulante: 'Ao vivo é assim'

A jornalista Mayara Decothé, 32, da TV Record Rio, foi atropelada neste domingo (31) por um vendedor ambulante durante uma entrada ao vivo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A repórter fazia uma entrada ao vivo para o RJ no Ar quando um vendedor ambulante a atropelou com sua carreta. Mayara interrompeu a fala, mas logo retornou ao link.

No momento do acidente, ela conversava com o âncora Wagner Montes Filho sobre um policial militar baleado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O vendedor, que carregava várias caixas de isopor, não a viu em seu caminho.

Após o acidente, Mayara se desculpou com o apresentador e brincou com a situação. "Bom, Waguinho, você que viu que tivemos um problema aqui, né? Ao vivo é assim mesmo", disse a repórter.