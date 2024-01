Rafa Kalimann tem Instagram hackeado e recebe ameaças de vazamento de fotos íntimas

A influenciadora Rafa Kalimann teve seu Instagram invadido na madrugada neste domingo, 31. A influencer fez uma postagem em seu perfil no X, antigo Twitter, com prints de mensagens que o hacker teria enviado para sua ex-empresária. Nas imagens, é possível notar o tom de ameaça do hacker, chegando a afirmar que vazaria suas fotos íntimas.

O hacker parecia querer ter contato com a influenciadora a todo custo. "Eu devolvo tudo se ela me responder, sou um homem do bem. Ela não é santa, e eu não vou cair nisso", escreveu nas mensagens.

Na tarde de domingo, 30, a influenciadora publicou um vídeo em seu stories esclarecendo que conseguiu recuperar a conta, afirmando que era a própria que estava fazendo a publicação. O hacker não foi identificado, mas Rafa Kalimman afirmou que já estaria tomando as providências cabíveis. "Ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do Insta, acessaram outras redes, fotos e etc, o importante é que já estão comigo de novo", escreveu em seu Instagram.