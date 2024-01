Qual cor de calcinha Amanda usou no réveillon antes de ser campeã do BBB?

Amanda Meirelles conquistou fama e muito dinheiro ao sair vitoriosa do BBB 23. Em entrevista à Vogue Brasil, a médica contou qual cor de calcinha usou no réveillon do ano passado.

Nenhum ritual e calcinha bege: "É até engraçado falar sobre o meu ritual e superstição de ano novo, porque sempre comi lentilha, romã, pular as ondinhas, calcinha nova... um ano era vermelho pro amor, outro ano era amarelo para dinheiro. Mas justamente ano passado não fiz nada de diferente e usei uma calcinha bege e foi o ano que minha vida realmente mudou".

A virada para 2024: "Então estou em dúvida, fica o questionamento se esse ano vou querer fazer alguma coisa ou se mantenho o padrão do ano passado pra continuar dando certo".

Desejos para o ano que vem aí: "Meu pedido para 2024 é sabedoria e discernimento para todas as escolhas e decisões que vou precisar ter nesse ano, que tem tudo para ser incrível! E lógico saúde, que é uma coisa que falo muito no meu Instagram e quero continuar levando informações relevantes para as pessoas, porque o resto a gente sempre vai correr atrás".