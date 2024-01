Neymar se desculpa por não dar atenção aos fãs em seu cruzeiro

Neymar usou seu Instagram para responder a críticas, feitas nas redes sociais, de que não teria dado atenção aos fãs que pagaram para embarcar em seu cruzeiro Ney em alto mar. Neste sábado, 30, o jogador escreveu que "fez o que pôde" para dar atenção ao público. "Infelizmente, não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude", justificou.

Uma das críticas dos fãs veio da empresária Vannini, que viralizou na quinta, 28, após postar uma crítica a Neymar por não dar atenção aos fãs a bordo. "Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece, só apareceu ontem, no camarote da balada", disse.

Na postagem de Neymar, o jogador também celebrou o sucesso de seu cruzeiro, que chegou ao seu destino em Búzios na sexta, 29. "Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente!".

Ney em alto mar

A organização do evento anunciou três dias e três noites com entretenimento "non stop", cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e diversas opções gastronômicas a bordo. Famosos como Virgínia, Zé Felipe, Belo e Gracyanne Barbosa embarcaram na viagem.

O pacote de menor valor previa o pagamento de 12 parcelas de R$ 391,67 (R$ 4.700,04) por pessoa em uma cabine quádrupla interna e sem janela. Já a opção mais cara, para ficar em uma cabine dupla, externa e com varanda, custou 12 parcelas de R$ 575 (R$ 6.900). Em todos os casos, ainda há a obrigatoriedade do pagamento de R$ 860 referente à taxa portuária.