Música de americana-brasileira entra na lista de melhores do ano de Barack Obama

A tradicional lista de melhores do ano de Barack Obama foi divulgada no dia 29 de dezembro, elencando os melhores livros, filmes e músicas de 2023 na opinião do ex-presidente dos Estados Unidos. Nesta última, nota-se a uma menção a uma jovem cantora da Carolina do Norte, filha de pai brasileiro e mãe norte-americana - ambos artistas - que lançou seu debut em 2018. Indigo de Souza e sua Younger & Dumber foi tida por Obama como destaque deste ano.

A faixa figura no terceiro álbum da cantora indie, All of This Will End. Younger & Dumber é uma balada que reflete sobre os dilemas de uma jovem adulta com o crescimento, em versos como "Às vezes eu só não quero ficar sozinha/ E não é porque estou solitária/É só que fico cansada de preencher todo o espaço ao meu redor".

O clipe conta com imagens de arquivo da própria cantora quando criança. Sua jovem discografia conta com letras profundas que refletem sobre a vida, a morte e relações familiares: seu álbum de estreia recebe o nome de I Love My Mom.

Pai brasileiro

Indigo de Souza é filha de Arildo de Souza, violonista de bossa-nova que cresceu em Vitória (ES). Suas influências transitam entre a bossa, o folk e o rock clássico. Em entrevista ao site Mindies, Indigo disse que se conecta com o pai pelo amor que eles compartilham em fazer música.

A cantora de 26 anos também não esconde a difícil relação com o pai que, segundo ela, foi ausente após o divórcio com a mãe, quando ela tinha apenas 3 anos. "Você não estava por perto para me ver crescendo, me machucando, aprendendo da maneira mais difícil", escreveu em uma postagem nas redes sociais, no dia dos pais deste ano. "Mas eu te perdoo pela sua ausência e sei que você gostaria de ter estado lá. Eu ouço isso em sua voz agora", escreveu, desejando ao pai "a vida mais pacífica".

Indigo também revelou que seu pai enfrenta dificuldades financeiras no Brasil. Em 2005, ele lançou um álbum com o nome da filha, Indigo.

Lista de Barack Obama

Indigo figura na lista ao lado de nomes consagrados da música, como Beyoncé, Kendrick Lamar e Lenny Kravitz. Entre os representantes latinos, destaque para Peso Pluma e parceria de Shakira e Karol G, TQG. Obama mostra também, mais uma vez, que está antenado com as novidades musicais, incluindo Mitski, Big Thief e a própria Indigo de Souza como favoritos.