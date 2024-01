Mel Maia reclama de falta de privacidade durante viagem: 'Queremos paz'

Mel Maia, 19, usou suas redes sociais no domingo (31) para reclamar da falta de privacidade em sua viagem de fim de ano com a família.

A atriz está passando alguns dias em Búzios, no Rio de Janeiro. Maia gravou um vídeo nos stories do Instagram para desabafar sobre pessoas que estão tirando fotos suas sem permissão na praia.

Na legenda da postagem, Mel pede respeito. "Por favor, respeitem esse meu momento com a minha família! Se eu estiver na praia é claro que vou tirar foto com todos, mas toda hora virem até a porta da minha casa pra ficar gravando nossa intimidade, pedindo pra eu sair pra tirar fotos, não tem cabimento. Fim de ano, todos nós queremos paz e sossego!", escreveu.

Além de escrever, a artista também falou com seus seguidores sobre o assunto. "Gente, uma conversa que já tive com vocês há muito tempo é que eu sempre sei quando estão tirando foto minha escondida. Já falei para vocês não fazerem isso, sempre vir e me pedir foto que nunca vou negar. Só que vou ter que abrir uma exceção porque estamos no final de ano, aluguei uma casa, estou com a minha família, a casa é de frente para a praia e muitas pessoas vêm até a porta e ficam gritando, filmando a casa, minhas primas mais novas, meus pais. Estamos no nosso momento de privacidade, intimidade e não é legal. Vim aqui para curtir o meu final de ano", disse.