Maiara comemora aniversário com ensaio sensual

No domingo (31), Maiara comemorou seu aniversário de 36 anos com um ensaio sensual no Instagram.

A cantora compartilhou uma galeria com 3 fotos. "Sejam bem-vindos meus 36 anos! Que orgulho de você!", escreveu ela na legenda.

Vestindo um corselete, a irmã de Maraisa aparece em poses ousadas. Nas pernas, Maiara vestia meia-arrastão e botas de cano longo.

Nos comentários, a sertaneja foi elogiada. "Linda", disse uma seguidora. "Parabéns, maravilhosa", escreveu outra. "A mais linda do mundo", afirmou uma terceira.