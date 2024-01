Mãe de Ludmilla vaza áudio de suposto empresário da filha sobre Anitta

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, 28, vazou um áudio de um suposto empresário da filha falando sobre Anitta, 30. As informações são do jornal O Globo.

O que aconteceu

Segundo o jornal, o áudio foi postado no Instagram de Silvana na madrugada de hoje (31). Na gravação, o empresário demonstraria uma preocupação com o cancelamento de Nattanzinho no réveillon de Copacabana. Para ele, uma possível substituição de Nattan por Anitta ofuscaria o show de Ludmilla.

O que diz o áudio

Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Só tô te ligando porque eu não vou deixar vocês entrar nessa bucha aí. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não.

Splash entrou em contato com a assessoria de Ludmilla e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.