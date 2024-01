Irmã de Luan Santana mostra cantor em réveillon de Cristiano Ronaldo

Bruna Santana, 27, irmã de Luan Santana, 32, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando um trecho do show particular do cantor no réveillon de Cristiano Ronaldo, 38.

O que aconteceu

Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, Luan aparece cantando a música Água com Açúcar em uma roda de pessoas. Entre elas estão Cristiano Ronaldo e a esposa, Georgina Rodríguez, 29.

O jogador do Al-Nassr fez o convite ao cantor justamente no dia de aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro. Ela, que completou 69 anos hoje (31), é fã do brasileiro.

Cristiano passou a virada de ano novo na Ilha da Madeira, em Portugal, onde nasceu. Ele desembarcou no local hoje.