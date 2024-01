Marquezine e Juliette rebolam muito e vão até o chão em show de Anitta

Bruna Marquezine, 28, e Juliette, 33, dançaram juntinhas no pré-Réveillon de Maracaípe (PE).

O que aconteceu

As amigas fizeram o desafio viral de "Bellakeo", música de Anitta com o mexicano Peso Pluma. As duas foram até o chão e rebolaram muito.

Bruna Marquezine e Juliette fazendo o viral de "BELLAKEO" durante o show de Anitta.pic.twitter.com/VBcAakTK2x -- Anitta Update (@AnittaUpdateR) December 31, 2023

Anitta se apresentou de surpresa no evento. Ela tirou foto com as amigas e com Sasha Meneghel, que também marcou presença.