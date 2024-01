José Loreto compartilha fotos de sunga e fãs reagem: 'Homão da p*'

José Loreto, 39, usou suas redes sociais no domingo (31) para compartilhar uma série de fotos de sunga.

O ator foi fotografado na Praia dos Carneiros, localizada em Recife, capital de Pernambuco. Ele mostrou o corpo sarado e o novo visual, com o cabelo platinado.

Com um look azul e branco, ele também posou com uma canga da mesma cor. "Dia de sol aqui em Carneiros", escreveu na legenda.

Loreto foi muito elogiado pelos fãs nos comentários. "Homão da p*", escreveu um seguidor. "O maior do Brasil", disse outro. "Lindo", elogiou uma terceira.