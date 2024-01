Isa Scherer explica por que não usa calcinha na virada do ano

Isa Scherer, 27, contou que não usará calcinha na virada do ano e explicou a estratégia por trás da decisão.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a campeã do Masterchef (Band) afirmou que sua vida começou a dar certo depois que decidiu passar as viradas de ano sem calcinha: "Ganhei o reality, conheci o Pequeno [apelido de seu marido, Rodrigo Calazans, 40], tive as crianças [os gêmeos Bento e Mel]..."

Isa ainda disse que sempre escolhe roupas para o réveillon que possam ser usadas sem calcinha: "Quero nem saber se é o look mais lindo do mundo, o que importa é estar sem calcinha!"

Ainda nas redes, a influenciadora deu conselhos para uma seguidora que afirmou ter comprado uma calcinha nova apenas para a virada. "Guarda para amanhã!", sugeriu.