Aline Wirley e Igor Rickli mostram filhos recém-adotados em nova foto

Igor Rickli, 40, compartilhou uma foto nas redes sociais ao lado dos dois filhos recém-adotados por ele e a esposa, Aline Wirley, 42.

O que aconteceu

Na imagem publicada por Igor, o ator aparece abraçado aos três herdeiros em uma piscina — incluindo Antonio, 9, filho biológico dele e Aline.

Na legenda do post, ele escreveu: "Quanto amor cabe em uma foto? 2023 foi um ano de grandes desafios, mas também de grandes alegrias."

Nos stories do Instagram, o ator também publicou um vídeo curto de Aline com um dos filhos. Na gravação, a ex-BBB está com o menino no colo, beijando sua cabeça.

Igor e Aline receberam a guarda das duas crianças no começo de dezembro. Na época, o casal fez um desabafo nas redes sociais: "Foi um desafio para nós cinco e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Hoje saímos com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável para todos da nossa família."