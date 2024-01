Grazi Massafera curte praia de topless

Grazi Massafera, 41, postou foto de topless em sua conta no Instagram.

No domingo (31), a atriz apareceu curtindo o último dia do ano na praia. Na primeira imagem compartilhada, Massafera aparece de costas, renovando o bronzeado.

Na foto, ela surge de topless. Na parte de baixo, a famosa usa um biquíni laranja.

Em outro clique, apenas as pernas de Grazi são exibidas. A ex-bbb está na frente do mar, deitada, com um protetor solar ao lado.

Grazi Massafera de topless Imagem: Reprodução/Instagram