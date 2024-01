Filho de Viviane Araujo é alvo de ataques em fotos com atriz

Joaquim, 1, filho de Viviane Araujo, 48, foi alvo de críticas nas redes sociais após a atriz publicar registros ao seu lado.

O que aconteceu

Viviane aproveitou o calor no Rio de Janeiro para se refrescar com o filho — fruto do relacionamento com Guilherme Militão, 34. Nos cliques, ela aparece de biquíni ao lado de uma piscina.

Amigos e seguidores de Viviane se derreteram pela fofura de Joaquim. "Viii, ele tá uma coisa de lindo", escreveu a atriz Cinara Leal. "Como ele tá fofo", escreveu o humorista Paulinho Serra. "Lindo Joca", postou uma seguidora.

Alguns internautas, no entanto, criticaram a aparência da criança. "Nem parece filho dela. Ela é tão bonita", escreveu um. "Melhor não falar nada, né", disse outro.

Os fãs de Viviane saíram em defesa de Joaquim. "Nossa, como você é ridícula!", "Muito sem noção", "A noção passou longe, né querida", foram alguns comentários.