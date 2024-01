Fê Paes Leme relembra descoberta da gravidez em retrospectiva: 'Gratidão'

Fernanda Paes Leme, 40, relembrou a descoberta de sua gravidez em retrospectiva de 2023 feita em suas redes sociais.

A atriz entrou na onda de outros famosos e também fez uma retrospectiva do ano em seu Instagram. Ela compartilhou fotos de momentos importantes vividos em 2023.

O principal destaque foi a gravidez, anunciada em outubro. Fernanda será mãe de Pilar, filha de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Ela começou a retrospectiva relembrando a festa na virada do ano em Caraíva, na Bahia. Além da curtição, a atriz registrou o "perrengue" das obras realizadas em sua casa local.

Paes Leme também citou o aniversário de 2 anos de relacionamento com Sampaio. Em foto, ela declarou seu amor ao noivo.

Nas fotos seguintes, a atriz destacou sua ida ao show da banda Backstreet Boys e relembrou as mudanças no visual após descolorir o cabelo. "Eu amei esse surto", escreveu.

A mamãe de primeira viagem fez homenagens aos amigos Thiaguinho, Giovanna Lancellotti e Preta Gil. Ela ainda lembrou que vai atuar na nova série "O Amor Da Minha Vida", cujo elenco também conta com Bruna Marquezine e João Guilherme.

No fim da retrospectiva, Fernanda Paes Leme afirmou que tudo vai mudar em 2024 a partir do nascimento de sua filha. "Nada será como antes... 2023 me ensaiou demais, chorei demais, cresci demais, recalculei rotas, fiz novos amigos, deixei gente pra trás, trago quem é de verdade junto de mim, prosperei muito profissionalmente e começo 2024 com o que é mais importante e o que vai transformar ainda minha vida, aqui dentro de mim! Sou só gratidão!."