Alok diz que queda de drone durante show foi por 'falha humana'

Alok, 30, apareceu em suas redes sociais para explicar sobre o incidente com um drone no sábado (30), em um show em Florianópolis (SC). Na ocasião, o objeto ficou preso no cabelo de uma mulher.

O DJ confirma que o drone era seu. "Acordei agora pouco aqui e estou vendo toda a repercussão com o vídeo do drone, então resolvi vir aqui dar uma satisfação para vocês. Também esclarecer algumas dúvidas. A primeira delas é se o drone realmente era meu, fazia parte do meu time. E sim, ele é", inicia assim o vídeo.

O DJ revela que a menina está bem e não precisou cortar o cabelo. "A segunda dúvida é se a menina tá bem e se teve que cortar o cabelo: a menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência para ela", afirmou.

Ele diz que não viu o que aconteceu. "Na verdade, galera, naquele momento o show tinha acabado e tinham 8 mil pessoas na minha frente pedindo mais. Então, tinha muita informação rolando ali. Então, realmente, naquele momento, naquele instante, eu não percebi. Mas logo depois, o cara me gritou assim na frente e eu vi a situação e pedi imediatamente para o meu time ir lá buscar a menina, dar toda assistência para ela. E aí eu encontrei com ela no camarim, a gente trocou a ideia, tiramos foto junto, a menina é super simpática por sinal, tudo bem", explicou.

Alok conta que isso já aconteceu com sua esposa. "Essa é a primeira vez que rola num show assim e tal, mas já rolou outra vez numa gravação que eu tava fazendo com a Romana e que pegou no cabelo dela também, e também ficou preso ali e tal. Não teve que cortar nada disso, mas é um susto, é um perrengue", relembrou.

Falha humana foi a justificava dada para o incidente. "E aí quando eu perguntei para o piloto do drone o que tinha acontecido, porque eu tinha ficado sabendo que alguém tava com uma camisa e abateu o drone e acabou derrubando no cabelo da menina. Mas ele me falou agora pouco que não foi nada disso, que realmente ele errou e foi uma falha humana. E eu sempre vou falar para vocês galera, a verdade, tá ligado? E essa é a verdade, e eu vim pedir desculpas", afirmou.

Por fim, Alok diz que dará um ano de salão de beleza para a garota. "Eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal, e um deles é :'o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza para o cabelo da menina'. Eu gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então, eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza para o seu cabelo, tá bom? Além disso, também tá super convidada para ir na clínica Romana fazer spa capilar com a gente lá, tá bom?", falou ele.