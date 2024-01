Estrela do "American Idol", Paula Abdul processa produtor Nigel Lythgoe por agressão sexual

(Reuters) - Cantora, dançarina e estrela do “American Idol”, a norte-americana Paula Abdul abriu um processo que acusa o executivo britânico de televisão, Nigel Lythgoe, de agredi-la sexualmente quando trabalharam juntos em dois programas populares de talentos, segundo documentos judiciais.

Abdul, que alcançou o estrelato liderando as paradas no fim dos anos 1980, alegou no processo aberto no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles na sexta-feira que Lythgoe a agrediu sexualmente no elevador durante as primeiras temporadas da competição de cantores para a televisão, “American Idol”.

Lythgoe, produtor de vários shows de talentos de sucesso na televisão, teria apalpado os peitos e as genitais de Abdul, entre outros contatos físicos indesejados, no elevador de um hotel após um dia de testes para o “American Idol”. Abdul tentou afastá-lo e correu assim que as portas do elevador abriram, segundo os documentos do tribunal.

A Reuters não conseguiu encontrar Abdul ou Lythgoe para comentários em um primeiro momento.

Lythogoe negou as acusações, segundo o TMZ.

Segundo os documentos do tribunal, Abdul imediatamente relatou a agressão de Lythgoe, na época produtor do “American Idol”, para os representantes dela, mas não agiu por medo de perder seu emprego, disse o processo. Além disso, os contratos de Abdul proibiam que ela falasse abertamente, segundo um documento.

(Por Maria Caspani)