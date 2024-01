Drone em show de Alok cai na cabeça de mulher e fica preso no cabelo

Um drone usado no show de Alok, 30, caiu e ficou preso no cabelo de uma mulher em um show em Jurerê, Florianópolis (SC).

O que aconteceu

O drone, usado para gravar as apresentações, caiu no cabelo de uma espectadora. Seguranças ajudam a tirar o aparelho da cabeça da mulher.

Do palco, Alok seguiu com o show normalmente. O vídeo do incidente rapidamente viralizou nas redes sociais.

Splash entrou em contato com a assessoria do DJ, que informou que "após o show, Alok levou os envolvidos até o camarim e se desculpou pelo ocorrido, está tudo bem, ninguém se machucou".

e o drone do show do alok que caiu e enroscou no cabelo da mulher pic.twitter.com/eYySufiCVI -- luscas (@luscas) December 31, 2023

Não é a primeira vez que acontece um incidente curioso com um drone usado por Alok. Em fevereiro, o drone "invadiu" uma casa em Salvador, mas sem prender no cabelo de ninguém.