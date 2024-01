De biquíni, Virgínia Fonseca toma banho de sol em dia nublado

Passando o último dia do ano na fazenda Talismã, do sogro Leonardo, Vírginia Fonseca aproveitou para tomar banho de sol.

Vestindo um biquíni rosa, a influenciadora compartilhou os momentos com os seguidores. Ela tirou o início a manhã para caminhar.

Depois, Virgínia se banhou ao ar livre. A famosa também tem aproveitado os últimos momentos do ano brincando com as filhas.

Por fim, a esposa de Zé Felipe tomou banho de sol, mesmo com o dia nublado. "Tomando sol sem sol", escreveu na legenda.