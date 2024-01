Celular Seguro: bloqueei, mas achei o aparelho; como reativar linha e banco

Governo, operadoras e bancos estão por trás do Celular Seguro, iniciativa que tenta reduzir danos em caso de roubo ou furto do telefone. Em poucos minutos, dá para bloquear o aparelho.

Mas e quando a pessoa consegue o recuperar o celular? Como fazer o desbloqueio dos serviços de banco e de telefonia?

Ao registrar ocorrência no Celular Seguro (que pode ser acessado via app e pela web), dados são enviados para operadoras e bancos. Linha e o acesso à conta da pessoa no celular são bloqueados em questão de minutos.

Vale lembrar que só funciona para quem se cadastrar na plataforma. É necessário registrar o telefone, cadastrá-lo e identificar marca, modelo, número de série e Imei (identificação única de cada aparelho).

Também é possível registrar uma pessoa de confiança, que pode solicitar o bloqueio por você.

Operadoras e bancos participantes já estão bem alinhados na iniciativa. Apps famosos, como os de corrida por aplicativo (Uber e 99) e entrega (iFood), estão entre empresas citadas pelo Ministério da Justiça, mas ainda não estão integradas com o Celular Seguro. As companhias assinaram uma carta de intenção para realizar integração, mas ainda não a efetivaram.

Como fazer o desbloqueio

"Caso o aparelho seja recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do Projeto Celular Seguro", diz comunicado do Ministério da Justiça.

Operadora de telefonia

Você deve ir até uma loja da operadora, com documento com foto em mãos para fazer o desbloqueio.

Bancos

Segundo a Febraban, o desbloqueio ocorre segundo o processo de cada banco.

Itaú: é possível fazer pelo próprio aplicativo do banco. O cliente poderá desbloquear a senha e habilitar novamente o itoken, por meio de autenticação via biometria facial.

Bradesco: para restabelecer o acesso, o cliente precisa cadastrar o dispositivo de segurança e a senha de quatro dígitos - que é possível fazer em equipamentos de autoatendimento do banco ou da rede 24 horas — com uso de biometria da palma da mão ou em uma agência Bradesco. Quem tiver já cadastro da biometria dos dedos não precisará ir até a uma agência física do banco.

Banco do Brasil: o desbloqueio da conta pode ser feito em uma agência do BB, nas salas de autoatendimento do banco. No caso de clientes do BB Code, processo é feito via internet banking.

Santander: o cliente que recuperar a posse do aparelho deverá contatar o banco por meio de seus canais de atendimento e fazer formalmente a solicitação.