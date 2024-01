Bruna Biancardi se despede de 2023: 'Me fez forte'

Bruna Biancardi, 29, se despediu de 2023 e afirmou que este ano a fez forte.

"Obrigada 2023, você me fez forte. Pronta pra ser muito feliz em 2024!", escreveu a influenciadora.

O que aconteceu no ano de Bruna Biancardi

A influenciadora namorava Neymar Jr e, em abril, anunciou que estava grávida. Pouco tempo depois, o casal revelou que a bebê seria uma menina, chamada Mavie.

Durante a gravidez, Neymar foi exposto por ter traído a namorada com a influenciadora Fernanda Campos. Ele publicou uma carta pedindo desculpas a Bruna e os dois seguiram com a relação.

Após o chá de bebê de Mavie, influenciadoras começaram a expor investidas de Neymar. Na ocasião, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, criticou o então cunhado publicamente pela falta de respeito.

Mavie nasceu no dia 6 de outubro. Neymar estava na Arábia Saudita quando soube que a bolsa estourou. O jogador recebeu a liberação do time Al-Hilal para viajar ao Brasil, mas chegou já após o nascimento da bebê.

No começo de novembro, os pais de Bruna foram assaltados em casa. Eles ficaram sob a mira de armas e tiveram cerca de R$ 600 mil em bens levados.

Há pouco mais de um mês, ela anunciou o fim da relação com Neymar. "Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu nos Stories do Instagram.