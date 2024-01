Aos 59 anos, Cassio Scapin revela que não lida bem com envelhecimento

Cassio Scapin, 59, revelou que não lida bem com o envelhecimento.

O que aconteceu

O ator revelou que não se sente bem com 60 anos. "Acho que não lido bem (com o envelhecimento). É muito discrepante. Tenho repetido a minha idade para me convencer dela. Não me sinto com 60 anos. Pelas referências que tenho, uma pessoa com 60 anos é velha. Mas creio que esse paradigma está mudando. Faço aulas de balé clássico, de canto, vou à academia e tenho projetos. Continuo me sentindo jovem, capaz, potente. Trabalho desde os 16 anos. É puxado, mas nesse tempo todo nunca parei de trabalhar", disse ao jornal O Globo.

Apesar disso, ele garante que não faria procedimentos radicais: "Coisas radicais não, mas uma certa higienização eu acho legal fazer. Algo que retarde um pouco o envelhecimento. Isso sempre fiz, desde muito jovem. Sempre tomei esses cuidados",

Reconhecimento pelo Nino de "Castelo Rá-Tim-Bum": "Não tem um dia que isso não aconteça. Não me incomodo, acho bacana. Sou reconhecido com muito afeto. As pessoas têm um olhar muito afetuoso ao personagem e consequentemente a minha pessoa. Recebo sempre muito carinho".

O namoro longe dos holofotes com o farmacêutico Diego Redondaro, de 39 anos: "Nunca tive necessidade de propagar porque sempre tive uma vida tranquila nesse sentido. Só tento ser coerente comigo e não preciso contar nada para ninguém. Só preciso levar minha vida. Nunca liguei muito para o que as pessoas estavam pensando. Detesto coluna de fofoca, acho chato, não me interessa. Por isso, mantenho a minha vida privada, tento preservar meus relacionamentos, minha família e meus amigos. Porque uma coisa são suas relações pessoais e outra é o que você produz profissionalmente. E uma coisa não tem que estar ligada à outra".