Andréia Sadi mostra antes e depois da gravidez de gêmeos

Andréia Sadi, 36, compartilhou nas redes sociais um antes e depois do seu corpo após a gravidez de gêmeos.

O que aconteceu

Em um post do Instagram, a jornalista fez uma retrospectiva de 2023. Nas imagens, ela destacou o antes e depois do seu corpo após o nascimento dos gêmeos João e Pedro, 2 — fruto do relacionamento com André Rizek, 48.

Na legenda da publicação, Andréia destacou que a atividade física foi muito importante para o seu ano: "A corrida começou para mim como tudo na minha vida: eu não fazia a menor ideia de como fazer e se ia dar conta. [...] O exercício me salvou, principalmente, no quesito mental. Me tirou de buracos, de só conseguir ficar na posição fetal. De achar que não mais conseguir me levantar. Ajudou a me resgatar como mulher, como pessoa após a gravidez e o puerpério."

A jornalista ainda deixou uma dica para seus seguidores: "Para 2024 e sempre: cuidem da cabeça, amigos. E sejam gentis com os outros porque não sabemos o que as pessoas estão passando fora dos stories."