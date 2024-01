Amaury Lorenzo desabafa após ganhar prêmio: 'Desrespeito e ameaças graves'

Amaury Lorenzo fez um longo desabafo em suas redes sociais após receber ameaças "graves" por vencer o prêmio de ator revelação no Melhores do Ano, do Domingão com Huck, no início de dezembro.

O que aconteceu

No último dia 12, o ator revelou ter recebido ameaças e mensagens de ódio nas redes sociais pela vitória na premiação. Ele estava na disputa contra Clara Moneke, a Kate de "Vai na Fé", e Diego Martins, o Kelvin de "Terra e Paixão", considerados favoritos por parte do público.

Em publicação feita neste sábado (30) em seu perfil no Instagran, Lorenzo justificou a demora para abordar o assunto. "Fui impedido pela deselegância, desrespeito e ameaças graves de alguns. Mas segui trabalhando, como faço há 25 anos", escreveu.

O ator destacou sua luta para ter sucesso na carreira e afirmou que não vai se abalar com críticas. "Lutei muito pra permanecer aqui. E ainda tive que lutar para não tirarem das minhas mãos o que era meu de direito. Importa não desistir."

O intérprete de Ramiro na novela das nove pediu que seus fãs nunca desistam de seus sonhos e fez uma série de agradecimentos a colegas e amigos. Entre os citados estão Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, autores de "Terra e Paixão", além do próprio Diego Martins, Cauã Reymond e Barbara Reis, colegas de elenco no folhetim.