Sandy, Neymar, Sonza: os 12 casais que chegaram ao fim e marcaram o ano

Sandy e Lucas Lima, Neymar e Bruna Biancardi, Luísa Sonza e Chico Veiga são só alguns dos casais que chegaram ao fim em 2023. Com a bruxa solta por aí, os rompimentos movimentaram as redes sociais com revelações de traição, crises e outras acusações graves.

Sandy e Lucas Lima

Após 24 anos de relacionamento, o casal surpreendeu o público com o anúncio do divórcio. Os dois afirmaram que não houve brigas ou mágoas.

Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Sandy e Lucas Lima.

Neymar e Bruna Biancardi

O anúncio aconteceu cerca de um mês depois do nascimento da filha do casal, Mavie. O relacionamento ficou marcado por especulações de traições, uma em especial confirmada pelo jogador.

Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Neymar.

A pequena Mavie nasceu em outubro deste ano Imagem: Reprodução/Instagram @brunaneymar_fp

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Curada de um câncer no intestino, a cantora descobriu ainda durante o tratamento oncológico que estava sendo traída pelo então marido. A decisão pela separação, porém, aconteceu antes mesmo da revelação. Na época, ela teve a percepção do relacionamento abusivo que estava vivendo.

Eu tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: 'Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem'. Preta Gil para a revista Veja.

Rodrigo Godoy teria traído a cantora com a stylist dela Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Susana Werner e Julio Cesar

Susana confirmou o fim do casamento no início deste mês. Em maio, o casal anunciou a separação, mas se reconciliaram 48 horas depois.

Em maio, o casal anunciou a separação, mas se reconciliaram 48 horas depois. Werner afirmou que o ex controlava o acesso ao dinheiro da família e que foi vítima de abuso patrimonial, recebendo apenas uma mesada do ex-goleiro. "Eu sempre aceitei tudo, pois o amava.".

Casal chegou a anunciar separação no início do ano Imagem: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Chico Moedas

Um dos casos mais comentados do ano, o relacionamento chegou ao fim após uma traição do influencer supostamente dentro do banheiro de um bar. O namoro foi divulgado publicamente em julho, e rendeu até música com o nome do rapaz e muitos recordes para a cantora.

Relacionamento de Sonza e Chico Veiga inspirou música do último álbum da cantora Imagem: Manu Scarpa/Brazil News

Lexa e Guimê

O casamento dos cantores terminou em setembro após idas e vindas e cercado de especulações sobre uma suposta traição de Lexa. Em março, porém, o casal rompeu após a expulsão de Guimê do BBB 23. Ele e o lutador Cara de Sapato deixaram o reality ao assediar sexualmente Dania Mendez em uma festa.

Em 2022, os dois anunciaram separação, porém se reconciliaram pouco antes do cantor entrar no "BBB 23" Imagem: Reprodução/Instagram

Mari Goldfarb e Cauã Reymond

Sempre discreto sobre a vida íntima, o casal anunciou nas redes o fim do casamento de quatro anos. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento", escreveu Goldfarb.

Os dois casaram em 2019 durante uma cerimônia intimista no interior de Minas Gerais Imagem: Reprodução/Instagram

Duda Nagle e Sabrina Sato

Juntos desde 2016 e pais da pequena Zoe, de 5 anos, o ator e a apresentadora se separaram em março após muitas especulações de crise. "Este comunicado é difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", publicou Sato.

Antes mesmo da separação, a apresentadora já tinha falado sobre os obstáculos que ela e o ator enfrentaram Imagem: Reprodução/Instagram

Bella Campos e MC Cabelinho

Depois de rumores de infidelidade do cantor, a atriz publicou nas redes sociais o fim do casal. "Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", escreveu. Antes do exposed acontecer, os dois chegaram a falar dos planos de casamento.

Bella Campos e Cabelinho também foram um casal na novela "Vai na Fé" Imagem: Reprodução/Globo

Thales Bretas e Silva

Após passar o Réveillon juntos em Fernando de Noronha, o casal colocou fim no romance ainda em janeiro. O motivo não foi revelado, mas o médico chegou a rebater críticas que recebeu por assumir publicamente o namoro "precocemente" depois da morte de seu ex-marido, o ator Paulo Gustavo, em maio de 2021.

O médico chegou a acompanhar o cantor em compromissos profissionais e os dois fizeram aparições públicas Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Fábio Porchat e Nataly Mega

O casamento de cinco anos chegou ao fim com a revelação de que o apresentador não estava disposto a ter filhos. "Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão", revelou Porchat.

Apresentador e produtora ficaram juntos por oito anos Imagem: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann e José Loreto

O namoro dos dois chegou ao fim no mês de janeiro. Dois meses depois, o ator julgou a ex no Dança dos Famosos e aproveitou para enchê-la de elogios. Rafa, no entanto, não curtiu muito. "Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável", admitiu a atriz ao colunista Lucas Pasin, de Splash.