Roberta Miranda sofre acidente de carro e detalha 'susto terrível'

Roberta Miranda revelou que sofreu um acidente de carro na terça-feira, 26. Sem detalhar onde o incidente aconteceu, a cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais sobre seu estado de saúde.

Ela postou um vídeo no Instagram após um veículo atingir a traseira do seu carro que, segundo ela, estava parado. Depois, ela voltou aos stories do Intagram para dar mais detalhes do ocorrido.

"O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás", disse ela. "Bateu a minha cabeça, mas eu bati primeiro o ombro e protegi a cabeça. Já tomei remédio, mas o que está doendo é o ombro. O ombro está doendo muito", explicou.

A artista disse que estava com familiares no carro e contou: "A minha sobrinha também deu um solavanco para frente, está com uma dor de cabeça."

E concluiu: "[Foi] um susto, um susto terrível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é [necessário] rezar muito, tomar muito cuidado."