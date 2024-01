Roberta Miranda sofre acidente de carro: 'Bati a cabeça'

Roberta Miranda, 67, sofreu um acidente de carro na última terça-feira (26).

O que aconteceu

A cantora estava na estrada com a sobrinha quando a traseira de seu carro foi atingida por outro veículo. Ela disse nas redes sociais que ambas estão bem.

Roberta bateu a cabeça e os ombros no volante. "O cara arrebentou o carro dele entrando atrás do meu, que estava parado. Bati primeiro o ombro, e a cabeça no volante."

Ela disse sentir dores nos ombros devido à colisão, e sua sobrinha na cabeça. "Susto terrível", completou.