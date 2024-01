Neymar cita ex-cunhada ao debochar de traições: quem é Bianca Biancardi

O nome de Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, voltou aos holofotes das redes sociais após um vídeo de Neymar no cruzeiro Ney Em Alto Mar viralizar.

Nas imagens, o atleta aparece cantando a música Set dos Casados, de MC Kevin: "Fui dar perdido e a Bianca apareceu. F*deu, f*deu!". Na letra original, a canção diz: "Fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu".

Quem é Bianca Biancardi

Bianca é a irmã mais nova da ex-noiva de Neymar — com quem o jogador teve a segunda filha, Mavie. Ela tem 26 anos, enquanto Bruna tem 29.

A caçula da família Biancardi é nutricionista clínica e esportiva, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela tem pós graduação em Engenharia de Alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Bianca também atua em marketing, costumer experience e mídias sociais em sua área. Ela tem um perfil profissional além de sua conta pessoal no Instagram.

Ela vive um relacionamento com Bruno Hernandes Gallegos, que trabalha na área do mercado financeiro.

Críticas a Neymar

Em junho deste ano, Bianca publicou um texto nas redes sociais criticando publicamente as atitudes de Neymar. O jogador compartilhou diversas piadas após ter possíveis conversas com outras mulheres expostas na internet — na época, ele era noivo de Bruna.

Bianca chamou as publicações do atleta de "infantis, desrespeitosas e imorais". Ela ainda afirmou que Neymar "se recusa a amadurecer".

A nutricionista citou traições do jogador e disparou que ele "é cercado por gente que aplaude suas cagadas". Ela usou como exemplo os comentários na foto em que ele assume que errou com sua irmã sobre o suposto envolvimento com a influenciadora Fernando Campos.

Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento em novembro, dois meses após o nascimento da filha do ex-casal. "Somos pai da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo", disse a influenciadora em um comunicado nas redes sociais.