Polícia Civil revela causa da morte do influencer Rodrigo Amendoim na BA

A Polícia Civil da Bahia está concluindo o inquérito e revelou a causa da morte do influencer Rodrigo Amendoim em 28 de outubro.

O que aconteceu

O influencer de 24 anos se suicidou, de acordo com laudo pericial. "A 27ª Delegacia Territorial de Itinga está em fase de conclusão do Inquérito Policial que investigou a morte do digital influencer Rodrigo de Souza Silva. Os laudos periciais disponibilizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) comprovaram que se trata de um suicídio", afirmou a polícia em comunicado oficial enviado a Splash.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Corpo do influencer foi encontrado em seu apartamento. Caso foi registrado como suicídio mesmo antes das investigações, o que foi comprovado pela Polícia Civil após realização da perícia.

Rodrigo Amendoim tinha mais de um milhão de seguidores. Ele ficou conhecido por gravar vídeos em tom de brincadeira, respondendo a perguntas de seguidores ou dando conselhos bem-humorados, muitas vezes acompanhado por uma garrafa de cerveja.

Jovem vivia na cidade de Lauro de Freitas, próxima a Salvador, na Bahia. Após o anúncio de sua morte, o perfil de seu Instagram atingiu cerca de 1,8 milhões de seguidores em poucas horas.

Em entrevistas, Rodrigo relatou infância difícil. Ele trabalhou vendendo geladinhos e amendoins nas ruas de Salvador — justamente de onde teria vindo seu apelido.

*Com informações do Estadão Conteúdo