Pitty é criticada após dizer que Beyoncé 'fez a irmã Dulce' na Bahia

Pitty, 46, foi criticada após dizer que Beyoncé, 42, fez "a Irmã Dulce" "em pleno Natal" ao vir ao Brasil.

O que aconteceu

Pitty disse que Beyoncé "fez a irmã Dulce" e afirmou estar há 20 anos "com esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo". Fãs deduziram que a cantora baiana criticou os projetos filantrópicos de Beyoncé no Brasil.

eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, pq mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno? -- ??PITTY?? (@Pitty) December 27, 2023

A BeyGOOD, instituição filantrópica de Beyoncé, existe há uma década. A organização apoia a CUFA (Central Única das Favelas) no Brasil. No mês passado, a BeyGOOD anunciou bolsas e subsídios financeiros para pequenos empreendedores negros do Brasil e do continente africano.

Pitty foi criticada após o posicionamento. O nome da cantora, de Beyoncé e de Manu Gavassi foram parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Pitty, desde quando existe timing para ajudar alguém? Se alguém não está no timing certo, definitivamente essa pessoa não é a Beyoncé!



Queremos aproveitar seu comentário para convidar você e todos os que ainda não conhecem a instituição filantrópica BeyGOOD a se informarem mais? https://t.co/xmu0POcnec pic.twitter.com/k5pv8yAKAX -- Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 27, 2023

a pitty fez o tweet mais ilegível possível achando q ngm iria entender oq ela disse só não contava com o fato da beyonce através do beygood financiar a educação de jovens pretos e assim fazendo a gente compreender exatamente oq vc quis dizer pic.twitter.com/fPlb1C6jvJ -- ? (@beyonceousada) December 27, 2023

amo pitty mas a mona provou o ponto da manu, né? o mundo se acabando e o problema é a mulher preta trabalhando, DO NADA sendo citada a troco de NADA https://t.co/lYW37oQ0ey -- duds (@ddsaldanha) December 27, 2023

Agora cabe a Manu e a @Pitty ajudarem empreendedores pretos com bolsas de 25K e colocar a comunidade Queer preta de periferia nos holofotes em pleno final de 2023 pra ter o mesmo tempo de tela nas redes sociais e tudo será resolvido https://t.co/30Fi7BOTdP -- ENME (@enmepaixao) December 27, 2023