Pitty apaga post após críticas e comenta: 'Apago mesmo, sem tempo, irmão'

Pitty, 46, apagou o post que fez na tarde desta quarta-feira (27), onde foi criticada após dizer que Beyoncé, 42, fez "a Irmã Dulce" "em pleno Natal" ao vir ao Brasil.

O que aconteceu

A cantora disse que "não dá certo" tentar ter ideias mais profundas na rede social e que, por isso, apagou o post. "Não sei porque tento. Apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão", escreveu `Pitty no X (antigo Twitter).

Pitty continua: "Tô faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo".

geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. não sei pq tento. apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão.



to faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo. -- ??PITTY?? (@Pitty) December 27, 2023

No post apagado, Pitty disse que Beyoncé "fez a irmã Dulce" e afirmou estar há 20 anos "com esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo". Fãs deduziram que a cantora baiana criticou os projetos filantrópicos de Beyoncé no Brasil.

A BeyGOOD, instituição filantrópica de Beyoncé, existe há uma década. A organização apoia a CUFA (Central Única das Favelas) no Brasil. No mês passado, a BeyGOOD anunciou bolsas e subsídios financeiros para pequenos empreendedores negros do Brasil e do continente africano.

Pitty foi criticada após o posicionamento. O nome da cantora, de Beyoncé e de Manu Gavassi foram parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).