Jornal New York Times processa OpenAI e Microsoft por direitos autorais

O jornal americano The New York Times processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Microsoft por infração a direitos autorais no treinamento de inteligências artificiais.

O que aconteceu

O jornal acusa o ChatGPT e o Bing de usarem artigos do Times no treinamentos dos robôs. Com isso, segundo o processo, as inteligências artificiais passam a concorrer com o próprio jornal utilizando informações que foram obtidas pelos jornalistas da casa.

O valor do processo não foi revelado, mas o Times argumenta que os danos são de "bilhões". O jornal pede que as companhias não utilizem mais o seu material para treinar as plataformas.

Uso de informações do jornalismo representa perigo para sustentabilidade financeira dos veículos. O Times afirmou que leitores podem deixar de visitar seu site com o tempo, o que representaria menos renda com publicidade e possíveis assinantes digitais. Enquanto isso, as inteligências artificiais recebem bilhões em financiamento, argumentou o jornal.

Houve tentativa de acordo extrajudicial, mas não se chegou a um consenso. O The New York Times publicou sobre o processo e disse que nem a OpenAI, nem a Microsoft se posicionaram sobre o caso, que corre em uma corte federal em Manhattan.

O Times também acusa as inteligências de utilizar informações descontextualizadas e até inventadas. O jornal argumenta que identificou "diversas vezes" o nome da publicação em respostas do Bing, mas que os dados não tinham sido publicados em nenhuma matéria.