Melody comemora aprovação na escola e mostra boletim: 'Terceirão vem aí'

Melody, 16, contou aos seus seguidores das redes sociais que passou para o último ano da escola com ótimas notas no boletim.

Nos stories do Instagram, um usuário questionou a cantora: "Mel, passou de ano na escola?". "Sim, gente! Ano que vem o terceirão está aí!", comemorou a artista.

Na publicação, Melody compartilhou um print de seu boletim do segundo ano do ensino médio ao lado de um resumo de Biologia. No total, ela tirou nota 10 em sete disciplinas.

O boletim viralizou no X (antigo Twitter) e rendeu elogios para a cantora. "As notas estão melhores que as minhas", brincou um internauta. "Essa é a prova de que ela organiza o tempo sem deixar de fazer as obrigações! Parabéns, Melody!", escreveu outro.