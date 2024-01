'Mashle', 'Trigun Stampede' e outros animes que você deixou passar em 2023

Neste final de ano, Splash traz algumas listas com retrospectivas dos animes exibidos em 2023. É tanta série em cada temporada, que é normal escolher as mais famosinhas e, algumas produções de muita qualidade, ficarem de fora do radar. Confira alguns dos bons animes de 2023 que você deveria dar uma chance.

"Trigun Stampede"

Produzido pelo estúdio Orange, o mesmo de "Beastars", a série é ambientada em um futuro no qual a Terra parece um lugar desértico e inabitável. O cenário é semelhante àqueles filmes de Velho Oeste. Há até cartazes de procurado em busca do tal Vash - O Estouro da Boiada. O tal bandido, porém, não é bem um fora da lei. Ele usa sua habilidade natural de instaurar o caos para resolver uma crise entre os humanos.

'Trigun Stampede' Imagem: Orange

"Trigun Stampede" é uma segunda adaptação do mangá "Trigun" de Yasuhiro Nightow, que ganhou um anime famoso no final dos anos 1990. Além de competir com a inevitável nostalgia, a nova versão foi produzida em computação gráfica —quase um pecado capital para os fãs de anime. Uma bobagem, porque "Trigun Stampede" não só é lindo como apresenta uma releitura bem diferente da obra original. Disponível para assistir na Crunchyroll com dublagem e legenda.

'Handyman Saitou in Another World' Imagem: C2C

"Handyman Saitou in Another World"

Saitou é um faz-tudo atropelado por um caminhão e que vai parar em um mundo de fantasia. Se aproveitando de suas habilidades manuais de abrir fechaduras e consertar coisas, ele entra em um grupo de aventureiros e começa a ajudar em missões nas quais suas habilidades são muito necessárias.

A sinopse pode não ser das mais atrativas, mas "Handyman Saitou in Another World" esbanja carisma e histórias interessantes. Saitou é um homem inseguro, fruto de uma sociedade japonesa na qual o trabalho faz a pessoa, e agora ele tem a oportunidade de se enxergar como alguém valioso. Disponível na Crunchyroll com legenda.

'Mashle: Magia e Músculos' Imagem: Shueisha/ A-1 Pictures

"MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS"

Essa inusitada mistura de "Harry Potter" com "Leo Stronda" é ambientada num mundo no qual é proibida a existência de humanos não bruxos. Mash é um adolescente sem poderes, mas que, desde criança, lhe ensinaram o que deveria fazer para compensar isso: musculação. O segredo de Mash é descoberto por um membro do governo, e ele precisa frequentar a Escola de Magia e Bruxaria para se tornar o melhor aluno mesmo sem tem magia.

Enquanto todos os personagens dependem de magia para combates e afazeres do dia a dia, Mash utiliza seus músculos para "enganar todo mundo". Em vez de voar numa vassoura, por que não pular muito alto? Não sabe um feitiço de abrir a porta? É só dar um socão nela. Muitos tiveram má vontade com "Mashle" por ser um anime feiinho e econômico. Disponível na Crunchyroll com dublagem e legenda.

"Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon"

Do gênero isekai, no qual uma pessoa morre e reencarna em um mundo mágico, "Reborn as a Vending Machine" tem uma premissa um pouco bizarra: o reencarnado da vez virou uma máquina de salgadinhos. Sabe daquelas que você coloca um dinheiro e compra uma latinha de refrigerante ou uma barra de chocolate? Então!

A princípio pode parecer o anime mais idiota de todos os tempos, mas "Reborn as a Vending Machine" beira o genial. Como a máquina é incapaz de se comunicar com a fala, o protagonista usa frases prontas para conversar e avisar seus companheiros neste mundo repleto de monstros. Acredite ou não, há combates emocionantes, mesmo tendo um protagonista que é uma máquina de vender petiscos! Disponível na Crunchyroll com dublagem e legenda.

'Migi & Dali' Imagem: Geek Toys/CompTown

"Migi & Dali"

Uma das histórias mais doidas do ano é "Migi & Dali". Um casal de idosos vai a um orfanato e adota o garoto Hitori, mas eles não imaginam que, na verdade, Hitori são dois gêmeos que se alternam na função de filho perfeito. Esse plano maluco criado pelos irmãos Migi e Dali tem um bom motivo: eles querem investigar na vila de Origon quem assassinou sua mãe Metry anos atrás.

Baseado no mangá da recentemente falecida Nami Sano, "Migi & Dali" é uma história surpreendente. Não só temos o bom humor da sua série anterior da autora, "Sakamoto Desu Ga?", mas um clima de suspense bem feito. A história tem pitadas de loucura e o mistério do assassinato vai se revelando a casa episódio. "Migi & Dali" é capaz de fazer rir, ficar com medo e — por que não?— chorar com a triste história do passado dos gêmeos. Disponível na Crunchyroll com legenda.