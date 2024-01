Leticia Spiller posa de biquíni antes de renovar o bronzeado

Leticia Spiller, 50, compartilhou um clique nas redes sociais no qual aparece de biquíni e pronta para curtir um dia de sol na praia.

Na foto, publicada nos stories do Instagram, a atriz posou de biquíni e boné em frente ao espelho. "Partiu praia", escreveu na legenda.

Em recente entrevista para a revista Vogue, Letícia disse que tem mais sede de viver após completar 50 anos. "Sou uma mulher intensa, mas sinto que quero realizar mais, criar mais. [...] Aos 50, essa sede de viver vem sem aquela ansiedade dos 20 anos."

Ela também falou sobre autoestima e como acha bonito se despir para trabalhos artísticos. "Sempre fui uma atriz de entrega, de me envolver por inteira nos meus trabalhos. Se topo alguma proposta, é para estar completa no que me proponho a fazer."